Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit Abschlägen

Die Netflix-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 243,55 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 243,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.748 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Bei einem Wert von 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,24 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 263,38 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.970,14 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.10.2022 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,15 USD je Aktie.

