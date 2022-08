Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die Netflix-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 245,20 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 245,20 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 245,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 245,20 EUR. Bisher wurden heute 86 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 617,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,30 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (155,88 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,30 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 263,38 USD an.

Netflix ließ sich am 19.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.970,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.341,78 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2022 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

