Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagvormittag mit Abschlägen

Der Netflix-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 231,85 EUR. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 231,85 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Bei einem Wert von 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 48,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 261,75 USD je Netflix-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.970,14 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.341,78 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.10.2022 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.10.2023 dürfte Netflix die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

