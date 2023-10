Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 356,92 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 356,92 USD nach oben. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 358,83 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 356,21 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.228.220 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 485,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2023). 35,88 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 229,51 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,70 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 440,00 USD je Netflix-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,20 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.187,30 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Streamingdienst erhöht die Preise - vermutlich bald auch in Deutschland

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie im Minus: Netflix plant Shops und Restaurants

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge