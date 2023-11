Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich Netflix

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 463,06 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 16:08 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 464,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 462,92 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 594.654 Stück gehandelt.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 485,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 4,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 273,41 USD. Mit einem Kursverlust von 40,96 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 440,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.541,67 USD umgesetzt, gegenüber 7.925,59 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.01.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 12,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

