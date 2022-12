Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Freitagvormittag nach

Das Papier von Netflix befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 272,75 EUR ab. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 272,75 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 272,75 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 278 Stück gehandelt.

Bei 546,20 EUR markierte der Titel am 28.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,06 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 74,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,00 USD für die Netflix-Aktie aus.

Netflix veröffentlichte am 18.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.925,59 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.483,47 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.01.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,24 USD je Aktie belaufen.

