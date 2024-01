Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Mittwochnachmittag ab

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 478,37 USD ab.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 478,37 USD. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 475,26 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 484,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 945.715 Netflix-Aktien.

Bei 503,27 USD markierte der Titel am 12.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 285,36 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 40,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 434,38 USD je Netflix-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.541,67 USD gegenüber 7.925,59 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Netflix am 23.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 12,16 USD je Aktie aus.

