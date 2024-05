Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix reagiert am Nachmittag positiv

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 618,53 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. Bei 618,63 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 617,79 USD. Zuletzt wechselten 193.144 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 638,51 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 3,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.10.2023 bei 344,73 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 79,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 571,88 USD aus.

Am 18.04.2024 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 9,38 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2024 wird am 17.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 18,40 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

