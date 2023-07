Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 448,88 USD.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 448,88 USD. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 456,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 445,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.211.274 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2023 auf bis zu 456,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 16.07.2022 auf bis zu 174,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 427,14 USD.

Am 18.04.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.161,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 19.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,26 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

