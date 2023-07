Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 394,05 EUR.

Um 09:10 Uhr sprang die Netflix-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 394,05 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 394,40 EUR. Mit einem Wert von 392,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 748 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 413,60 EUR erreichte der Titel am 05.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 4,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.07.2022 (172,96 EUR). Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 127,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 427,14 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 18.04.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,53 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.161,50 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.867,77 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 19.07.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 11,26 USD im Jahr 2023 aus.

