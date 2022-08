Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochvormittag Verlust reich

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 241,05 EUR. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 241,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 241,05 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 60,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 54,64 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 263,38 USD.

Am 19.07.2022 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 2,97 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.970,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.341,78 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

RTL-Aktie freundlich: RTL baut Streaming-Angebot um Musikbereich aus

Meta-Aktie: Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin schießt gegen Metas Web3-Pläne

Netflix - eine Konzerngeschichte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com