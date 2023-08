Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix behauptet sich am Mittag

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Netflix. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Netflix-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 415,70 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 11:58 Uhr bei 415,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.982 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 485,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,67 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 211,73 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 49,07 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 454,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 20.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 8.187,30 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.970,14 USD umsetzen können.

Am 17.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,85 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie legt zu: Cloud-Gaming wird in Großbritannien und Kanada getestet

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Netflix abgeworfen

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen