Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 380,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Netflix-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr um 0,6 Prozent auf 380,25 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 379,25 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 380,00 EUR. Zuletzt wechselten 463 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 432,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 12,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2022 (216,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 43,12 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 454,29 USD angegeben.

Am 20.07.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 8.187,30 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,85 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie legt zu: Cloud-Gaming wird in Großbritannien und Kanada getestet

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Netflix abgeworfen

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen