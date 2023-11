Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kurs der Netflix

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 465,72 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 465,72 USD ab. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 464,07 USD ein. Bei 466,95 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 529.505 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 485,00 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 3,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 273,41 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 440,00 USD.

Netflix ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,73 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.541,67 USD im Vergleich zu 7.925,59 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.01.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

