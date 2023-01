Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag leichter

Die Netflix-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 300,55 EUR abwärts. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 299,75 EUR. Bei 300,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.279 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.01.2022 bei 463,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 35,14 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 92,81 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 308,88 USD.

Am 18.10.2022 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,19 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.925,59 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.483,47 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.01.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,26 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Hot Stocks heute: Wenn Halbleiter, dann Elmos Semiconductor

Zahl englischsprachiger Serien im Jahr 2022 mit Rekord - auch dank Netflix, Disney+ und Co.

Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com