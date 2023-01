Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zieht am Vormittag an

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 304,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 304,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 300,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 484 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.01.2022 bei 463,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,34 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 95,18 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 308,88 USD je Netflix-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.10.2022. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.925,59 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.483,47 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Netflix wird am 19.01.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,26 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Hot Stocks heute: Wenn Halbleiter, dann Elmos Semiconductor

Zahl englischsprachiger Serien im Jahr 2022 mit Rekord - auch dank Netflix, Disney+ und Co.

Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix