Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 481,73 USD.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 481,73 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 7.431 Netflix-Aktien.

Am 12.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 503,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 4,47 Prozent zulegen. Bei 285,36 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 434,38 USD an.

Am 18.10.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.541,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 12,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

