Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 480,25 USD.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 16:08 Uhr bei der Netflix-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 480,25 USD. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 485,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Netflix-Aktie sank bis auf 478,02 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 480,03 USD. Zuletzt wechselten 825.596 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 503,27 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 285,36 USD. Abschläge von 40,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 441,88 USD.

Am 18.10.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 3,73 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 8.541,67 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.925,59 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.01.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,16 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie etwa niedriger: 'Schneegesellschaft' gehört bereits zu Top 10 der internationalen Filme von Netflix

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor einem Jahr verdient

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind