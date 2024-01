Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 441,95 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 09:05 Uhr 0,1 Prozent. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 441,95 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 440,30 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 277 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 459,15 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 3,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 267,20 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 39,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 434,38 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.541,67 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.925,59 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.01.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 12,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie etwa niedriger: 'Schneegesellschaft' gehört bereits zu Top 10 der internationalen Filme von Netflix

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor einem Jahr verdient

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind