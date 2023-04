Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Netflix 302,35 EUR

Die Netflix-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 332,44 USD. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 337,19 USD. Bei 331,44 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.277.305 Netflix-Aktien.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 379,38 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Bei einem Wert von 162,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 104,26 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 314,43 USD.

Am 19.01.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 7.852,05 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.709,32 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,85 Prozent gesteigert.

Am 18.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,45 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

