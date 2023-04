Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Netflix 305,35 EUR

Die Netflix-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 09:17 Uhr um 0,2 Prozent auf 303,90 EUR ab. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 303,90 EUR ab. Bei 304,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via BMN 130 Netflix-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (349,95 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. 13,16 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2022 auf bis zu 156,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 94,41 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 314,43 USD.

Netflix gewährte am 19.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.852,05 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.709,32 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 18.04.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 11,45 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

