Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 611,99 USD.

Die Netflix-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 611,99 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 606,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 612,10 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 129.968 Aktien.

Bei 638,51 USD erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 315,62 USD am 03.05.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 48,43 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 546,25 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 23.01.2024 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,12 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.832,83 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.852,05 USD eingefahren.

Die Netflix-Bilanz für Q1 2024 wird am 18.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 22.04.2025.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 17,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix vermeldet mit Romanverfilmung "Tränenmacher" Überraschungserfolg - Aktie dennoch leichter

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu

Dienstagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu