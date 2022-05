Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 18.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 176,10 EUR. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 174,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 180,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.466 Netflix-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,60 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,97 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,43 USD an.

Netflix ließ sich am 19.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,75 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.867,77 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.163,28 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 18.07.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 12,09 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien Im Fokus: Netflix, Twitter, Apple und NVIDIA

Netflix-Aktie: Netflix vor großen Veränderungen - Neues Abo-Modell noch in diesem Jahr?

Börse: Das große Tech-Beben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com