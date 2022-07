Netflix Aktie News: Netflix bricht am Nachmittag nach oben aus

Um 18.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 193,70 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 196,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.307 Netflix-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,60 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Gewinne von 68,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (155,88 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,26 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 266,29 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.04.2022. Das EPS wurde auf 3,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,75 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.867,77 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.163,28 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2022 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2022 10,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

