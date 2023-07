Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 455,14 USD.

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 455,14 USD. Bei 455,27 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 451,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 1.406.045 Aktien.

Am 17.07.2023 markierte das Papier bei 456,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 20.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 141,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 447,86 USD angegeben.

Am 18.04.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 8.161,50 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.867,77 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Netflix am 19.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,29 USD je Aktie.

