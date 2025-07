Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 1.216,74 USD.

Die Netflix-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 1.216,74 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 1.209,56 USD. Bei 1.245,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 834.927 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 1.340,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,21 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 588,43 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 51,64 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,33 USD an.

Netflix ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 25,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

