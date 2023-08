Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag behauptet

So bewegt sich Netflix

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 370,25 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Netflix-Aktie um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel bei 370,25 EUR. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 370,25 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 368,10 EUR. Bei 368,10 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 388 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2023 auf bis zu 432,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,77 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2022 Kursverluste bis auf 216,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 454,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 20.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.187,30 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.970,14 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2023 erfolgen.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

