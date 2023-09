Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Netflix-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Netflix. Im Tradegate-Handel kam die Netflix-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 372,05 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Netflix-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 372,05 EUR. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 373,00 EUR an. Die Netflix-Aktie sank bis auf 371,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 371,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 710 Netflix-Aktien.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 432,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 218,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 454,29 USD angegeben.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,72 Prozent auf 8.187,30 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.970,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 11,87 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Netflix abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Netflix eingebracht