Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag höher

Das Papier von Netflix konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 253,50 EUR. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 254,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 252,25 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.132 Stück gehandelt.

Am 17.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 617,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 58,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 155,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,75 USD.

Am 19.07.2022 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 7.970,14 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2022 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 10,10 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

4,99 Euro im Monat: Netflix führt Abo mit Werbung ein - Netflix-Aktie legt kräftig zu

Netflix-Aktie steigt : Netflix-Serie "Die Kaiserin" auf Platz eins der internationalen Serien

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com