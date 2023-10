Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 352,13 USD nach.

Die Netflix-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 352,13 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 349,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 351,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 810.089 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD an. 37,73 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.10.2022 bei 237,73 USD. Mit Abgaben von 32,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 440,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.07.2023 vor. In Sachen EPS wurden 3,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,20 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.187,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,85 USD je Netflix-Aktie.

