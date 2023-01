Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag nahezu unbewegt

Mit einem Wert von 299,40 EUR bewegte sich die Netflix-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 300,05 EUR. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 299,40 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 300,05 EUR. Bisher wurden heute 104 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 20.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 463,35 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 35,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 92,07 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 308,88 USD.

Am 18.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 7.925,59 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Netflix wird am 19.01.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,27 USD fest.

