Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 447,65 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 09:18 Uhr 0,2 Prozent. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 449,45 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 446,95 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 231 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 459,15 EUR erreichte der Titel am 12.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 267,20 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Abschläge von 40,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 441,88 USD für die Netflix-Aktie aus.

Netflix gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8.541,67 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.925,59 USD erwirtschaftet worden.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.01.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 12,16 USD je Aktie aus.

