Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 581,00 USD.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:59 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 581,00 USD. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 577,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 596,95 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.325.689 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 597,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,75 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 285,36 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 103,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 473,13 USD.

Netflix ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,12 USD je Aktie eingenommen. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.832,83 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.852,05 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 16.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,14 USD fest.

