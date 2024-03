Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 613,66 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 613,66 USD. Die Netflix-Aktie sank bis auf 608,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 615,62 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 160.979 Netflix-Aktien.

Am 18.03.2024 markierte das Papier bei 627,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,24 Prozent. Bei einem Wert von 293,54 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2023). Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 52,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 519,38 USD.

Am 23.01.2024 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.832,83 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.852,05 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,49 Prozent gesteigert.

Am 18.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.04.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,16 USD je Netflix-Aktie.

