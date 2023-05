Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Freitagmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Netflix 340,90 EUR

-0,97% Charts

News

Analysen

Die Netflix-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 369,00 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.831 Stück gehandelt.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 379,38 USD an. Mit einem Zuwachs von 2,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,28 USD ab. Mit Abgaben von 55,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 340,14 USD.

Netflix ließ sich am 18.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,88 USD gegenüber 3,53 USD im Vorjahresquartal. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.161,50 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.867,77 USD erwirtschaftet worden waren.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 17.07.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,18 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern

In diesen Ländern ist Netflix am günstigsten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com