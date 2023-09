Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kurs der Netflix

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 394,99 USD.

Die Netflix-Aktie konnte um 11:55 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 394,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 873 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 485,00 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 211,73 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 86,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 454,29 USD an.

Am 19.07.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,20 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 8.187,30 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.970,14 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,87 USD je Netflix-Aktie.

