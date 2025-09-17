DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.295 +0,3%Nas22.581 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.684 +1,1%
Aktie im Fokus

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagabend stärker

19.09.25 20:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 1.223,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.037,20 EUR 12,80 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 1.223,52 USD zu. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 1.225,65 USD. Bei 1.218,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 925.238 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,60 Prozent hinzugewinnen. Bei 677,88 USD erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 80,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.253,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 26,29 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Netflix-Aktie gesucht: Catfishing-Doku wird zum Streaming-Hit

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

mehr Analysen