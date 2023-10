Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix springt am Donnerstagmittag an

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 13,6 Prozent auf 393,21 USD nach oben.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 485,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,34 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2022 Kursverluste bis auf 252,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 440,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.187,30 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD in den Büchern standen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 18.01.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,90 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

