Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Vormittag kräftig

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 12,1 Prozent auf 368,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 12,1 Prozent auf 368,55 EUR zu. Bei 370,00 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 369,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.082 Netflix-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 432,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 07.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 31,49 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 440,00 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 8.187,30 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.01.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,85 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

