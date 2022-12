Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag mit Einbußen

Die Netflix-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 275,35 EUR. Die Netflix-Aktie sank bis auf 275,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 275,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45 Netflix-Aktien.

Bei 546,20 EUR erreichte der Titel am 28.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 49,59 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 76,64 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 292,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 USD gegenüber 3,19 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7.925,59 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.483,47 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 19.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.01.2024 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,24 USD fest.

Redaktion finanzen.net

