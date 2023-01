Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag in Grün

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 307,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 311,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 311,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.681 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 463,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 33,57 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Mit Abgaben von 97,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 310,75 USD für die Netflix-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.01.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 7.852,05 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.483,47 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.04.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,71 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

