Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zündet am Freitagnachmittag Kursrakete

Um 04:22 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 315,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 317,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.188 Netflix-Aktien.

Bei 463,35 EUR erreichte der Titel am 20.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,02 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,88 EUR am 12.05.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 102,08 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 324,50 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix ließ sich am 19.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,19 USD je Aktie verdient. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.852,05 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.483,47 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 18.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 10,71 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Ausblick auf NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NASDAQ-Aktien: Verliert Netflix seine Hitserie "Wednesday" an Amazon?

Hot Stocks heute: Wenn Halbleiter, dann Elmos Semiconductor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix