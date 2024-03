Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Netflix-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 621,26 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 621,26 USD. Die Netflix-Aktie legte bis auf 624,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 618,34 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 619,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.722 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 627,40 USD erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 0,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,54 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,75 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 519,38 USD je Netflix-Aktie aus.

Netflix gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,12 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,49 Prozent auf 8.832,83 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.852,05 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 18.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 22.04.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2024 17,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient

Netflix-Aktie gewinnt: Netflix kündigt Serie über Kaulitz-Brüder an

Netflix-Aktie gewinnt: Jefferies hebt Ziel für Netflix auf 700 Dollar - 'Buy'