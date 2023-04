Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Netflix 297,90 EUR

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 326,09 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 326,13 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 320,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.573.200 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 379,38 USD. 14,05 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2022 bei 162,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 100,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 340,14 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.04.2023. Das EPS wurde auf 2,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8.161,50 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.709,32 USD umgesetzt.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2023 wird am 17.07.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,20 USD je Netflix-Aktie belaufen.

