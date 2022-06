Netflix Aktie News: Netflix am Montagvormittag im Aufwind

Die Netflix-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 20.06.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 168,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 168,68 EUR. Bei 168,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,70 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 155,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 313,71 USD für die Netflix-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 19.04.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,75 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.867,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.163,28 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Netflix am 19.07.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 17.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,98 USD je Aktie belaufen.

