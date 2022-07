Netflix Aktie News: Netflix am Mittag stark gefragt

Das Papier von Netflix konnte um 20.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 9,6 Prozent auf 211,60 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 212,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,10 EUR. Bisher wurden heute 34.436 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei 617,60 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 65,74 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 155,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,75 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 261,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 20.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.867,77 USD umgesetzt, gegenüber 7.163,28 USD im Vorjahreszeitraum.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 17.10.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

