Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie legte um 20.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 198,70 EUR zu. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 212,60 EUR zu. Mit einem Wert von 211,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.696 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,60 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. 67,83 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 263,38 USD an.

Netflix veröffentlichte am 20.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,75 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 7.867,77 USD gegenüber 7.163,28 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Netflix am 17.10.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,76 USD je Netflix-Aktie belaufen.

