Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag tiefrot

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,1 Prozent auf 439,00 USD.

Die Netflix-Aktie notierte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 8,1 Prozent auf 439,00 USD. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 436,01 USD aus. Bei 446,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 7.237.394 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 485,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,48 Prozent. Am 21.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 200,17 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 452,86 USD.

Netflix gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.161,50 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.867,77 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,32 USD je Netflix-Aktie belaufen.

