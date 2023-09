Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag stabil

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Netflix-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 396,50 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Netflix-Aktie um 11:56 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 396,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 891 Netflix-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (485,00 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,32 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 211,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,60 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 454,29 USD.

Am 19.07.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,20 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.187,30 USD – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.970,14 USD erwirtschaftet hatte.

Am 18.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Netflix dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,86 USD je Netflix-Aktie.

