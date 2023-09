Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 370,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:18 Uhr 0,2 Prozent auf 370,80 EUR. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 369,45 EUR nach. Bei 371,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 305 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 432,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 218,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 40,95 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 454,29 USD an.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.187,30 USD – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.970,14 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,86 USD je Netflix-Aktie.

